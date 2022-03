Ministério Público apura queda de 2 ônibus em rio durante chuvas em Petrópolis

Nesta quinta, 150 militares realizaram trabalho de buscas no morro da Oficina, na Chácara Flora e ao longo do rio Quitandinha. Cinco pessoas ainda estão desaparecidas.

Segundo relatos, o motorista de um dos ônibus decidiu amarrar o veículo em um poste para que ele não fosse levado pelas águas. No entanto, durante a chuva, a corda se rompeu e o veículo foi arrastado para dentro do rio.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para apurar eventuais responsabilidades na queda de dois ônibus em um rio durante as chuvas que devastaram Petrópolis (RJ) no último mês.

