Médico é assasinado durante roubo no Guarujá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um médico infectologista de 60 anos foi morto na tarde de sábado (31) durante um assalto no Guarujá (86 km de São Paulo). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais civis da cidade já identificaram um adolescente, de 17 anos, como um dos suspeitos.

A família do médico saiu de Tatuí, no interior de São Paulo, para passar o fim de semana na praia. A Secretaria de Segurança Pública afirmou, por meio de nota, que a vítima e os familiares saíam de um restaurante onde haviam almoçado, quando foram abordados por dois suspeitos, em uma moto CG, e anunciaram o roubo.

Eles levaram pertences da vítima e de sua filha no mesmo momento em que ocorreram dois disparos atingindo, fatalmente, o médico infectologista.

A equipe policial, então, realizou investigação de campo e pesquisas em sistemas policiais, identificando o adolescente por participação no crime.

Os investigadores mostraram a fotografia do adolescente para a filha da vítima, que o reconheceu. A polícia localizou a residência do menor, no Guarujá, mas ele não estava.

A morte do médico causou comoções nas redes sociais entre familiares, amigos e pacientes, que prestaram homenagens ao infectologista.

Informações que auxiliem as investigações podem ser realizadas através do telefone 181 (disque-denúncia) de forma anônima, ou diretamente na unidade policial do Guarujá.