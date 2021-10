Médico de São Paulo é um dos sobreviventes do naufrágio no Pantanal (MS)

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O médico Geovanne Furtado Souza é um dos sobreviventes do naufrágio do barco-hotel, que aconteceu na sexta-feira (15), no rio Paraguai, em Corumbá (MS). Ele é urologista em São José do Rio Preto (SP).

No momento do naufrágio, o urologista em companhia do pai Geraldo Alves de Souza, do tio Olímpio Alves de Souza, do sobrinho Thiago Souza Gomes, de 17 anos, do cunhado Fernando Gomes de Oliveira e do amigo Fernando Rodrigues Leão.

O grupo viajou para praticar pescaria. Somente o médico conseguiu nadar e escapar com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo do barco-hotel. O naufrágio deixou seis mortos. Quatorze pessoas foram resgatadas. E os bombeiros continuam procurando a última vítima.

Souza é cirurgião e professor de medicina. E foi diretor da Associação Paulista de Medicina.