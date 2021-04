Mais de 50 mil funcionários da educação foram vacinados em um dia na cidade de SP

Até este domingo (11), o município aplicou 2.260.440 doses de vacina contra coronavírus, sendo 1.561.052 da primeira dose, e 699.388 da segunda, de acordo com a SMS. Nesta segunda (12) tem início a vacinação de pessoas com 67 anos. A estimativa da gestão Bruno Covas é que 96.760 pessoas nessa faixa etária recebam a primeira dose.

Foram vacinados os profissionais com 47 anos ou mais que atuam nas escolas das redes públicas (municipal, estadual e federal) e privada. As categorias imunizadas são: secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dia, 50.388 profissionais da educação foram vacinados na cidade de São Paulo, segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde). A imunização do grupo teve início no sábado (10). Somente no sistema drive-thru, foram aplicadas 11.762 doses.

