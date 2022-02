Linha 9-Esmeralda de trens tem falha elétrica e três estações fechadas em horário de pico em SP

Trens da linha 8-Diamante circularam com maior tempo de parada entre estações por causa de problemas em equipamentos em Osasco. O maior intervalo entre as paradas começou por volta das 6h45, mas foi normalizado duas horas depois e opera normalmente, segundo a ViaMobilidade.

A concessão das linhas 8 e 9 à ​ViaMobilidade foi oficializada no último dia 27 de janeiro em contrato de 30 anos de concessão no valor de R$ 323,9 milhões. Essa é a primeira vez que linhas do sistema metropolitano de trens são administradas pela iniciativa privada.

A ViaMobilidade, empresa que detém a concessão das linhas 8 e 9, informou que houve uma falha em um sistema elétrico na região da estação Autódromo. Segundo a concessionária, para atender aos passageiros no trecho, o sistema PAESE foi acionado e pelo menos 15 ônibus foram enviados para as estações Grajaú (10) e Jurubatuba (5). Não há previsão para a normalização das operações.

As estações Grajaú, Interlagos e Autódromo foram esvaziadas. Os passageiros que aguardavam os trens foram retirados do local pelos seguranças das estações.

