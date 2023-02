Líder do PT diz que levará ao Conselho de Ética deputados que xingarem Lula

As sanções possíveis são: censura verbal ou escrita; perda de direitos previstos pelo regimento interno da Câmara; suspensão temporária do mandato; e cassação.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou nesta quinta-feira (9) que não vai tolerar xingamentos ao presidente Lula (PT) durante as sessões parlamentares.

