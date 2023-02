Flávio diz que Michelle é bom nome para 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair-Bolsonaro (PL), é um bom nome para as eleições de 2026. O senador diz que nunca discutiu o assunto com o ex-presidente porque Michelle "nunca manifestou vontade" de se candidatar. Ele conversou com a colunista Bela Megale, do Globo.

O nome de Michelle para 2026 começou a ser ventilado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Nas redes sociais, entretanto, ela declarou que não tem intenção de disputar a Presidência.

"Depende do que vai acontecer lá na frente. Tem muita coisa para acontecer em quatro anos. Michelle tem capital político, vocação, mas não sei se tem vontade", disse Flávio. "Acho bom o nome dela ficar na roda. Ele traz a marca Bolsonaro junto."

Na semana passada, a colunista Bela Megale noticiou que Jair Bolsonaro fez chegar a Valdemar que está com "ciúmes" e "desprestigiado" após ele sugerir Michelle Bolsonaro para 2026.

O PL também avalia que Michelle pode disputar o governo do DF. Sua influência está sendo estudada. Avalia-se que a entrada dela na campanha pela eleição de Damares Alves para o Senado tenha sido decisiva. No episódio, ela desbancou Flávia Arruda, ex-ministra de Bolsonaro.

A influência de Michelle, porém, não foi suficiente para eleger o irmão dela, Eduardo Torres (PL-DF), na Câmara Distrital do DF.

Se Michelle realmente tentar a carreira política, ela deve enfrentar resistência familiar. A ex-primeira-dama e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não conseguem sequer conviver. Ela barrou a presença dele no Palácio da Alvorada enquanto o casal ainda vivia lá e, depois, só viajou aos EUA quando se certificou de que Carlos não iria ficar hospedado no mesmo local.