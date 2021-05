Juiz federal de Belém dá três decisões pró-madeireiros em caso de atrito entre Salles e delegado da PF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O juiz federal de Belém (PA) Antonio Carlos Campelo deu três decisões a favor de madeireiros e mandou a Polícia Federal liberar material apreendido na maior operação da história do Brasil.

As liminares fazem parte do caso que gerou atrito entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o delegado da PF Alexandre Saraiva, que era chefe do órgão no Amazonas.

As decisões falam que as apreensões realizadas pela polícia foram ilegais.

Campelo foi o juiz que, em janeiro, tinha fixado multa diária de R$ 200 mil para cada policial federal envolvido em uma ação decorrente da primeira, como mostrou o Painel.

O TRF-1 (Tribunal Regional da 1 Região) tinha suspendido a decisão por entender que a competência do caso é no Amazonas, não no Pará.