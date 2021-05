Em busca de público, rota ferroviária dá desconto de 50% em viagens até junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para manter as atividades e tentar atrair mais público em meio à pandemia, a rota ferroviária entre Jaguariúna e Campinas, no interior de São Paulo, poderá ser feita pelos passageiros com desconto de 50% nos valores dos bilhetes em maio e junho.

Com permissão para transportar até 30% da capacidade do público, a rota tem atraído em média 120 passageiros, abaixo das 300 necessárias para a manutenção de todas as atividades desenvolvidas pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) em Campinas.

Neste domingo (9), por exemplo, o trem partiu com apenas cinco carros de passageiros. Com essa demanda, em tempos normais, poderia ser com menos carros, não fosse a necessidade de manter distanciamento social entre os visitantes dentro dos vagões. O uso de máscaras é obrigatório em todo o percurso.

“A promoção foi aberta para maio, mas resolvemos incluir junho também para motivar o pessoal a fazer o passeio e para auxiliar os bairros próximos, que são carentes, com os alimentos arrecadados”, afirmou Maurício Polli, tesoureiro nacional da ABPF.

A promoção é válida desde que os turistas doem um quilo de alimento, que tem como objetivo auxiliar famílias necessitadas em meio à pandemia da Covid-19. O ingresso inteiro, que custa R$ 120, está sendo vendido por R$ 80, com a doação do alimento. Crianças pagam R$ 40. O trem opera aos sábados e domingos.

Outro objetivo da associação é obter recursos para a manutenção dos trabalhos e também pagamento de servidores.

Parte dos empregados foi incluída no programa de redução de jornada e salário do governo federal. Até a última quinta-feira (6), mais de 500 mil acordos tinham sido assinados no país, segundo o Ministério da Economia, e a previsão para este ano é que o total chegue a cerca de 5 milhões de acordos.

“Provavelmente não vai ter férias [escolares] em julho, devido à situação”, disse Polli. Julho historicamente é um mês com alta demanda na rota turística, mas a pandemia provocou mudanças nos calendários escolares e a ABPF não conta com retorno financeiro alto no mês.

O roteiro inclui cinco estações ferroviárias, a maioria delas em Campinas, e uma pausa em Jaguariúna, onde o turista, quando a normalidade permitir, poderá visitar uma feira com artesanatos e produtos típicos e almoçar em restaurantes nas proximidades da estação local.

O trem percorre, no total, 48 quilômetros (ida e volta) entre as duas cidades.