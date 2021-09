Juiz concede liminar para passageira levar coelho em viagem de avião

"Estamos vivendo um momento em que os animais estão deixando de ser considerados coisas para serem reconhecidos como sujeitos de direito. Além disso, muitas famílias são formadas por humanos e seus animais de estimação. Não dá mais para ignorar isso no cenário do Judiciário brasileiro", afirmou.

No entanto, o juiz defendeu que o animal de estimação não pode ser tratado de forma diferente de cachorros e gatos, sob pena de multa de R$ 5.000. Para ele, o coelho pode ser enquandrado no conceito de família multiespécie, que abrange humanos e seus animais de estimação em convivência compartilhada.

Mesmo atendendo todos os requisitos para embarque do animal na cabine, como o peso máximo de 7 kg, atestado de saúde emitido pelo veterinário e o uso de caixa de transporte adequada, a companhia alegou que apenas cães e gatos são animais domésticos, permitidos no voo.

