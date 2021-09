Pai e duas filhas adolescentes são mortos em assalto no litoral paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas adolescentes, de 12 e 17 anos, e o pai delas, de 44, morreram após serem baleados em um assalto, por volta das 19h10 de sexta-feira (24), segundo a Polícia Militar, em Itanhaém (106 km de SP).

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a PM, durante uma ronda, prendeu duas mulheres, de 20 e 26 anos, dois homens, de 22 e 27, além de apreender um adolescente de 16 anos. Eles estavam em uma pousada da região.

Com os presos foram apreendidos objetos das vítimas, além de um carro, levado da casa da família após o latrocínio (roubo seguido de morte). As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas.

Mãe das duas adolescentes, de 41 anos, também foi atingida por tiros e está no hospital. O estado de saúde dela não foi informado.

O pai das duas jovens mortas, cuja identidade não foi informada, morreu a caminho do hospital, segundo a Polícia Militar. Uma das filhas dele, de 17 anos, morreu no local do latrocínio, e a caçula, de 12 anos, morreu na manhã deste sábado (25) em um hospital da região.

A PM disse que passou a fazer rondas na região, na tarde deste sábado (25), após ser notificada sobre as vítimas feridas a tiros no assalto.

A Prefeitura de Itanhaém afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que foi notificada pela PM sobre o latrocínio da família.

"Quatro pessoas da mesma família foram baleadas. O Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] foi acionado, mas o Corpo de Bombeiros e a própria Policia Militar já haviam removido [as vítimas] para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] local", diz trecho de nota. "Por causa da gravidade dos ferimentos", acrescentou a prefeitura, confirmando neste sábado que três vítimas morreram.

O Prefeito de Itanhaém, Tiago Cervantes (PSDB), afirmou por meio de sua assessoria de imprensa, neste sábado, investir na segurança da cidade. "Foram adquiridas cinco viaturas novas e contratados 30 novos Guardas Municipais", diz trecho de mensagem, enviada por sua Secretaria de Comunicação.