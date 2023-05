Jovem é presa após ameaçar avó com faca, enforcá-la e roubar seu carro

De acordo com a investigação, o carro da vítima foi roubado e anunciado para venda por R$ 26 mil nas redes sociais da neta. Na publicação, a jovem que se identifica como Alliciasyl anuncia um Ford Fiesta com 17 mil km rodados e afirma que recebe o pagamento por pix ou dinheiro "para ir logo".

