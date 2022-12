Jornalista passa mal e morre aos 26 anos de idade em São Paulo

A morte de Natália foi confirmada por Maristela em uma publicação no perfil das duas, Papo de Preta, no Instagram.

A jovem abordava temas como empoderamento e representatividade das mulheres negras, cultura pop, dicas de beleza, dentre outros assuntos do noticiário e da sociedade. Com a amiga Maristela Rosa, mantinha um canal no YouTube com mais de 180 mil inscritos, e acumulava mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

