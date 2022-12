Juíza que virou polêmica ao aparecer seminua em audiência posa com lingerie transparente

Vivian Polanía, uma juíza de 34 anos que vem ganhando milhares de seguidores nas redes sociais, após ter aparecido seminua e fumando durante uma audiência em Cúcuta, na Colômbia, virou polêmica novamente ao postar uma foto com lingerie transparente. As imagens, além de deixá-la famosa, tem lhe causado problemas na profissão.

Em novembro, após Vivian aparecer seminua no aplicativo Zoom, acabou suspensa das atividades por três meses, como reportou à época o El Mundo.

Fora dos tribunais

Fora do mundo jurídico, a juíza costuma postar fotos ousadas de lingerie, e também fotos sensuais mostrando sua rotina com exercícios. Ela também promove marcas de roupas para seus quase 400 mil de seguidores e se apresenta no Instagram como "open minded" e "braless", termos em inglês que significam mente aberta e sem sutiã, respectivamente.

Apesar das críticas, a Polanía não parece se importar com o que falam sobre o seu estilo, que para muitos não parece condizer com seu alto e prestigiado cargo. Prova disso é uma foto postada por ela na última quarta-feira (7), com uma lingerie transparente e uma legenda pra lá de sugestiva: "Sentiram minha falta?".