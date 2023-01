Joalheria estuda ajuda aos yanomamis e critica extração ilegal

A Vivara diz que sente profundamente pela situação dos yanomami e que não compactua, "em nenhuma hipótese, com a extração ilegal." Desde a revelação da crise, as grandes mineradoras têm pedido ao governo para elevar os critérios de combate ao garimpo ilegal.

A extração de ouro no Brasil voltou a ganhar atenção nos últimos dias, uma vez que a atividade está no centro da crise enfrentada por essas comunidades em Roraima. Além do ouro, os garimpeiros invadem o território indígena para retirar cassiterita, de onde se extrai o estanho.

