Homem é preso por agredir e manter companheira em cárcere privado no RJ

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie - a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008 ou pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima contou que vivia com o homem há 9 meses e era agredida constantemente. Ele também a impedia de manter contato com a família -a mulher veio de Natal ao Rio para conhecer o companheiro, mas ele se mostrou "agressivo e possessivo".

