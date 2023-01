Motorista na contramão bate em dois carros e quatro morrem na rodovia Anhanguera, em SP

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

A reportagem não conseguiu atualização do estado de saúde do garoto hospitalizado.

A perícia esteve no local, e a via ficou interditada por três horas para os trabalhos das equipes e para a remoção dos veículos. Foi registrado 1 km de congestionamento em razão da interdição.

Além do Águia, o Corpo de Bombeiros e a ambulância da concessionária participaram do atendimento às vítimas.

Com a força do impacto, os três adultos morreram na hora. A criança ficou em estado grave e foi socorrida pelo helicóptero Águia ao Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

O motorista de uma Chevrolet Montana acessou a marginal da via e dirigiu na contramão por quatro quilômetros até bater de frente contra um Citroen C3, onde estavam um casal e uma filha, todos adultos, e um sobrinho do casal, de 11 anos, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

O acidente aconteceu às 12h40, segundo a concessionária Autoban, que administra a via, no km 109, da marginal da rodovia, no sentido capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.