Incêndio atinge comunidade na região da cracolândia em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma comunidade na região da cracolândia, no centro de São Paulo, neste domingo (9).

Não há feridos, de acordo com os bombeiros.

O foco começou por volta das 9h30, em barracos de madeira, na rua dos Gusmões, no bairro Santa Ifigênia, que tem constantes fluxos de usuários de drogas.

Os bombeiros atuaram no local com nove equipes. O fogo foi completamente extinto por volta das 13h20.

Ainda não há informações sobre as possíveis causas do incêndio. Quinze moradias foram atingidas. A Defesa Civil está no local e a área foi isolada para perícia.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirmou que foi acionada pela Defesa Civil do município, e equipes da Coordenação de Pronto Atendimento Social prestam atendimento às famílias afetadas pelo incêndio.

"No momento, as famílias estão sendo cadastradas para entrega de itens de primeira necessidade, como colchões, cobertores, cestas básicas, kits de higiene e kits de limpeza", afirmou a pasta.

Até o final da tarde deste domingo, segundo a secretaria, as famílias receberão um cartão emergencial no valor de R$ 1.000. Além disso, a subprefeitura vai cadastrar os atingidos para recebimento do aluguel social.

"Cabe ressaltar que, antes do incêndio, a prefeitura já tinha feito o cadastro das famílias desta comunidade porque a área é parte de um convênio com o governo do estado para construção de habitação popular", afirmou a gestão municipal.