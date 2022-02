Inauguração de estátua de Carolina de Jesus em Parelheiros é adiada

A obra foi encomendada pela prefeitura em agosto do ano passado, depois que o incêndio na estátua do bandeirante Borba Gato, em Santo Amaro, intensificou os debates sobre a falta de monumentos de personalidades negras na cidade. Outros quatro monumentos de outras personalidades foram prometidos na mesma época.

"Não há recursos para a transferência da obra de local. Esses grupos teriam que se mobilizar para conseguir verbas parlamentares para que a secretaria possa realizar as tratativas e o processo para a transferência da escultura do Parque Linear Parelheiros para a praça Júlio César de Campos", diz a nota.

Os familiares e os coletivos do bairro da zona sul da capital pedem a instalação da obra na praça Júlio César de Campos, o marco histórico da região e que faz alusão ao centenário da Paróquia Santa Cruz. No entanto, a pasta afirma que para a mudança precisaria de recursos por meio de verbas parlamentares.

