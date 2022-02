Shoppings fazem Carnaval para pets com bailinho e fantasia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se a pandemia ainda não permite o Carnaval da folia e aglomeração de bloquinhos nas ruas, os pets podem se divertir em bailinhos programados em shoppings, neste fim de semana.

Os protocolos de segurança estão mantidos, com obrigatoriedade do uso de máscara, aferição de temperatura e uso de álcool em gel.

No Mooca Plaza, zona leste de São Paulo, o bailinho para os peludos será no domingo (27), das 12h30 às 18h.

Uma bandinha sairá da Crystal Pet com os participantes e irá percorrer o centro de compras até o Pet Park, onde a festa acontecerá.

O evento, gratuito, terá também concurso de fantasia. O estacionamento tem acesso pela avenida Henry Ford, próximo ao acesso B do shopping.

Na Grande São Paulo, o Golden Square, em São Bernardo, vai fazer uma folia solidária.

No sábado e no domingo, os pets que passearem com seus tutores no shopping vão ganhar uma bandana carnavalesca —conforme estoque— após a doação de ao menos 1 kg de ração, que será entregue ao abrigo Lúcia Helena Araújo que cuida de cães abandonados.

O endereço é avenida Kennedy, 700 - Jardim do Mar.

No Paraná, o Catuaí Shopping Londrina faz no domingo (27) a Folia Pet, no Pet Park, das 17h às 20h.

O evento, em espaço ao ar livre, prevê também desfile de fantasia para os animaizinhos. Para participar do desfile é necessário realizar inscrição. As vagas são limitadas.

Também haverá ponto de coleta de ração para cães e gatos. Os produtos arrecadados serão doados para a Associação Defensora dos Animais.

O acesso à Folia Pet é gratuito. O endereço é rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano.

Já no Shopping Curitiba, haverá no domingo uma oficina de fantasias para pets. O centro de compras fica na rua Brigadeiro Franco, 2.300, centro, e a programação é gratuita.

O Shopping Pátio Higienópolis, na capital paulista, vai retomar sua programação pet com quatro dias de atividades para cães e seus tutores, incluindo o tradicional desfile de fantasias.

Será de 10 a 13 de março, e todas as atividades requerem inscrição prévia e cumprimento de regras sanitárias individuais, como o uso de máscara de proteção facial e higienização frequente das mãos com álcool.

O desfile, no dia 12, terá participação de 30 cães previamente inscritos, que serão avaliados por um júri de especialistas nos quesitos simpatia, figurino, coreografia e integração pet e seu tutor.

A programação inclui oficinas temáticas – para que as crianças criem adereços para seus pets– recreação canina, sob orientação de especialistas, palestra sobre comportamento animal com Alexandre Rossi e uma feira para adoção de cães em Parceria com as ONGs Encontre um Amigo e Cão sem Dono.

As inscrições para o desfile devem ser feitas a partir do dia 2, no Concierge (piso Higienópolis). Para as oficinas e plateia do desfile, as inscrições começam no dia 3.

O tutor que decidir fantasiar o pet deve sempre levar em consideração se o animal está acostumado a usar roupinhas. Aqueles acostumados podem usar fantasias mais elaboradas ou mais fechadas.

Para pets que não estão acostumados, a opção são por fantasias mais confortáveis e menos complexas, diminuindo o estresse e aumentando o conforto do animal.

Uso de lacinhos, bandanas e gravatas estão liberados, desde que adequadamente colocados para não machucar. Esses itens são sempre uma ótima opção para aqueles animais que não toleram roupinhas. Adesivos também podem ser usados, mas apenas os específicos para pets.

Tinturas e glitter também podem, com liberação do médico veterinário e com produtos próprios para animais. Sempre tome cuidado com olhos, nariz e boca.

E lembre de manter o pet sempre hidratado. Um dos riscos do calor é a hipertermia, ou seja, o aumento excessivo da temperatura do corpo. Isso pode causar alterações no organismo e levar à morte.