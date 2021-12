Ilha se forma após queda no nível da água de represa no interior de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ilha apareceu no meio da represa de Jurumirim, no rio Paranapanema, em Avaré, no interior de São Paulo, depois que o nível de água do local caiu. Hoje, a dimensão da ilha é de cerca de 39 mil metros quadrados, o equivalente a quase cinco campos de futebol.

A situação gerou alerta sobre a crise hídrica e mobilizou representantes da ONU (Organização das Nações Unidas) e ativistas ambientais. Agora, uma campanha pede ajuda para "afundar a ilha" na represa, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A iniciativa é da Rede Brasil do Pacto Global, uma ação corporativa da ONU para engajar empresas e organizações na adoção de dez princípios nas áreas de meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção.

"Quando a represa está em um nível normal, a ilha fica completamente submersa. Por isso, não é possível encontrá-la em nenhum mapa. Mas com a crise hídrica, ela apareceu na superfície e vem ficando cada vez maior. Hoje, já chega a cerca de 270 metros x 144 metros", diz o texto da campanha.

O ativista ambiental Guto Zorello participa da ação como morador da ilha. Ele relata que o local é deserto e não tem "frutas, árvores ou sombras". Ele montou uma barraca e permanecerá alguns dias no local, onde há um bolsão de areia e tocos surgindo.

Na quinta-feira (16), o nível do reservatório chegou a 21,75% da capacidade, conforme dados da ANA (Agência Nacional de Águas), o menor índice registrado no mês.

A represa de Jurumirim é formada pelo represamento da barragem de Jurumirim, no rio Paranapanema, e banha dez municípios no centro-sul do estado de São Paulo. O nome Jurumirim vem do tupi e significa "foz pequena".

A bacia hidrográfica tem uma área de 17.800 km². Tem cerca de 100 quilômetros de comprimento e em alguns trechos ultrapassa três quilômetros de largura. A represa tem um reservatório com área de 449 km², contendo um volume de água quase quatro vezes maior que o da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro.