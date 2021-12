Crianças com sinais de tortura são resgatadas no interior de São Paulo

Segundo informou a TV Globo, no dia 9 de dezembro, o mais velho, de 11 anos, teria fugido de casa para buscar comida em uma escola. A direção então acionou o Conselho Tutelar e a polícia. Ao chegarem na residência, os profissionais encontraram os dois outros irmãos do garoto, uma menina de 4 anos e um menino de 7, com deficiência mental.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três irmãos, de 4, 7 e 11 anos, foram resgatados de uma residência em São Roque, no interior de São Paulo, pelo Conselho Tutelar da cidade, com auxílio da Polícia Civil. Todas apresentavam ferimentos pelo corpo e, segundo o irmão mais velho, passavam até três dias sem comer. Os tios, responsáveis por eles, estão foragidos.

