Idosos de 75 e 76 anos começam a ser vacinados na segunda (15) em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (8) que a vacinação de idosos de 75 e 76 anos passarão a ser vacinados a partir de segunda-feira (15)

A declaração foi dada em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona oeste), com medidas relacionadas ao coronavírus.

Doria pediu que as pessoas não se concentrem no horário da manhã. "Aproveito para pedir que por favor evitem a concentração no dia 15 de março, para que não tenhamos filas e o desconforto na vacinação nos drive-thurs. A vacinação seguirá normalmente, das 8h às 17h. Para evitar desconforto, utilizem o horário da tarde, utilizem os dias 16 e 17", disse.