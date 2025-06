Idosa morre durante endoscopia em clínica sem alvará de MG

Endoscopia é um exame considerado de baixo risco feito para diagnosticar doenças gastrointestinais. O procedimento é feito com a introdução de um tubo flexível, acoplado por uma câmera na ponta, para visualizar o sistema digestivo do paciente.

Clínica informou que prestou as informações solicitadas pela investigação. O estabelecimento também disse que está à disposição dos familiares da vítima para prestar os "esclarecimentos necessários". A gerência do local, porém, não se manifestou sobre o fato de funcionar sem alvará sanitário.

Paciente sofreu "sangramento excessivo", segundo relato do médico responsável. A polícia aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar as circunstâncias em que Maria morreu.

