Homem furta e mata cisne negro de parque no RJ; animal é considerado raro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso no domingo (27) por suspeita de furtar e matar o cisne negro Romeu, considerado o símbolo do Parque Eduardo Guinle, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.

O homem foi flagrado por moradores da região quando estava fugindo com a ave, que já estava morta, na direção do Largo do Machado.

Os populares detiveram o suspeito até a chegada de agentes da Polícia Militar, que o prenderam e conduziram até o 12º DP de Copacabana. Ele foi autuado por maus-tratos contra animais silvestres e liberado em seguida.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado ao 9º DP do Catete, que deu continuidade às investigações. Imagens da região serão requisitadas e testemunhas serão ouvidas. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

A Polícia Militar informou que o 2° BPM (Botafogo) emprega policiamento na região do parque, com equipes realizando abordagens e revistas sistematicamente no perímetro.

SUMIÇO DE OUTROS ANIMAIS

Cláudia Lustosa, administradora do parque, contou que estava no local quando o suspeito foi retido pelos moradores. "Ele estava transtornado, não falava nada com nada. Sempre se alega fome, mas ele tem endereço certo, é conhecido aqui na região por fazer baderna e já havíamos sido alertados que havia animais sumindo deste sexta-feira", afirmou em entrevista ao SBT.

Segundo testemunhas, o homem já havia sido flagrado carregando outros animais para fora do parque.

A administradora diz que câmeras de monitoramento instaladas nas ruas vizinhas ao parque flagraram o suspeito carregando dois animais, no dia 23, e outros dois, no dia 25. Restaram no local outro cisne (uma fêmea) e três filhotes.

COMPANHEIRA DE CISNE FOI MORTA EM 2019

Romeu vivia no parque há oito anos e já havia perdido a companheira, Julieta, em 2019, morta a facadas. No domingo, ele teve o pescoço quebrado pelo suspeito.

A ave ganhou um funeral realizado na tarde desta segunda-feira (28), com a presença de moradores do bairro e frequentadores do parque, quando foi enterrado em uma área ao lado de Julieta e outros animais.

O cisne negro é uma ave aquática australiana, que pertence à mesma família dos patos, gansos e demais cisnes. Um adulto pode pesar até 9 kg, segundo informações da National Geographic.

Esses animais não têm hábitos migratórios, ao contrário de muitas outras aves aquáticas. Eles passam a sua vida no local onde nasceram e, por isso, é muito raro encontrar exemplares da ave fora da Austrália.