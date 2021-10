Homem é preso acusado de matar vizinho por galo que cantava 'Bolsonaro'

Depois de contratar um advogado, ainda em setembro, ele foi à 105ª delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. De acordo com a polícia, ele confessou o assassinato e afirmou que agiu por rixas antigas por causa do galinheiro que havia em seu terreno.

O acusado teria usado uma pedra de cerca de oito quilos, causando esmagamento do crânio e da face, com múltiplas fraturas que levaram a lesões fatais. O autor então fugiu e buscou refúgio na região da mata nos dias seguintes ao crime.

Segundo a Polícia Civil fluminense, Marcos Custódio Ferreira atirou contra Ricardo Carneiro Montojos na manhã de 4 de setembro próximo à entrada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Quando ele já estava no chão, desferiu uma pedrada em sua cabeça.

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 52 anos foi preso nesta sexta-feira (29) acusado de matar um vizinho que reclamava do barulho de seu galinheiro em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Um dos motivos seria um galo que aprendeu a cantar a palavra "Bolsonaro".

