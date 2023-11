Homem é atingido por bala de borracha na cracolândia, no centro de SP

O disparo abriu um buraco no corpo do homem.

O comerciante de 45 anos, que pediu para não ser identificado, disse ter ouvido do homem, que ele passava pela via quando os GCMs o abordaram. Por estar com a roupa limpa, ele se negou a sentar no chão sujo. Esse teria sido o motivo para tomar um tiro no braço.

Segundo o comerciante, o homem contou ter sido baleado por um guarda-civil metropolitano por volta das 18h. O tiro foi dado no cruzamento das ruas dos Gusmões e do Triunfo, a uma quadra da concentração dos usuários de drogas.

