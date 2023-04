Grupo rouba e agride funcionários de conselho de populações extrativistas no Pará

Em publicação nas redes sociais, a diretoria do CNS afirmou que não vai se calar e que continuará atuando contra injustiças nos territórios e contra as populações extrativistas no Pará e em qualquer outro estado onde tem atuação.

De acordo com nota do conselho, os criminosos ameaçaram "e ordenaram que o CNS pare de fazer denúncias em relação a questões de terras e grilagens, além de proferirem outras ameaças, incluindo um possível retorno para executar os próprios membros".

O projeto pretende levar internet dentro de três anos a povos em territórios protegidos. Não há informações de quantos funcionários estavam no momento do escritório e o estado de saúde deles.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil apura a ação de homens armados que invadiram o escritório regional do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, em Belém, no Pará, na madrugada deste sábado (22).

