Justiça de SP condena homem que matou vítima de assalto que se ajoelhou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo condenou Acxel Gabriel de Holanda Peres a 36 anos de prisão pela morte de Renan Silva Loureiro, 20, e pelo roubo a uma jovem que acompanhava a vítima no dia do crime, ocorrido em 25 de abril do ano passado no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

A reportagem tentou falar com os advogados de Peres, Fabiano Monteiro de Melo e Marcio Mendes, por telefone, mas não conseguiu contato.

A morte de Loureiro foi registrada por uma câmera de segurança. Peres conduzia uma moto e carregava uma mochila de delivery de comida nas costas. Em depoimento à época, ele disse que entregava pizza no dia do crime, mas, para a polícia, ele agia como falso entregador.

Em seu depoimento, a jovem que acompanhava a vítima disse que eles retornavam do trabalho e caminhavam em direção à casa dela quando o criminoso apareceu em uma motocicleta e os abordou. Segundo o relato da testemunha, ele desceu da moto e anunciou o assalto, dizendo que atiraria caso as vítimas não entregassem seus celulares.

De acordo com a investigação policial, Loureiro se ajoelhou e disse não ter nada, mas chegou a entregar o aparelho. Na sequência, ao ver o assaltante abordar a jovem que estava com ele, Loureiro parte para cima do criminoso, que atira quatro vezes. Um dos disparos atinge a vítima na cabeça.

A testemunha relatou também ter dado seu aparelho ao ladrão, que fugiu em seguida.

Acxel Peres se entregou quatro dias aós o crime. Ele já possuía outras passagens pela polícia.

Em seu depoimento, Peres confessou o roubo seguido de morte. Disse que havia pegado dinheiro emprestado e não estava conseguindo pagar. Afirmou, ainda, que sua esposa estaria grávida.

À Justiça, ele disse que trocou uma mota pela arma, cujo valor seria de R$ 2.000. Afirmou que fazia entrega de pizzas no dia do crime quando viu o casal e decidiu abordá-lo, e que atirou após reação de Loureiro. Em audiência, Peres disse que se arrependia do crime.