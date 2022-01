Grupo fica perdido por 18 horas em trilha no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de sete pessoas ficou perdido por ao menos 18 horas, quando fazia uma trilha em mata fechada, entre as cidades de Pindamonhangaba e Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Sete homens, com idades entre 17 e 54 anos, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde deste domingo (23). O local exato do resgate não foi informado pela corporação.

Todos pretendiam caminhar, por uma trilha de cachoeiras, até a cidade de Ribeirão Grande, tendo como ponto de referência uma usina hidrelétrica desativada, de acordo com os bombeiros. O grupo iniciou a aventura na tarde de sábado (22).

Porém, de acordo com o que relataram aos bombeiros, uma tromba d'água os impediu de prosseguir pelo caminho até então trilhado. O grupo acabou se perdendo.

Por celular, as vítimas conseguiram acionar os bombeiros às 18h, ainda no sábado. Equipes de Pindamonhangaba e Campos do Jordão iniciaram buscas na sequência.

A falta de luz natural, aliada à densidade da mata onde as vítimas estavam, impediu que as equipes realizassem buscas noturnas. Por isso, os trabalhos foram retomados no início da manhã deste domingo.

No início da tarde, o grupo foi encontrado, mas o local e hora exata não foram informados pelos bombeiros.

Um homem de 54 anos, de acordo com a corporação, contundiu o ombro direito, durante o período em que permaneceu na mata. O restante do grupo não se feriu.

A trilha que começou a ser desbravada pelo grupo é conhecida pelos amantes de esportes na natureza. O caminho que as vítimas pretendiam percorrer passa pela Serra da Mantiqueira, contando com trechos íngremes.