Golpe do bilhete premiado faz idosa perder R$ 200 mil no ES

A reportagem tentou falar com a idosa vítima do golpe. A senhora de 76 anos atendeu a ligação e afirmou que não estava em condições de comentar sobre o assunto. "Eu não quero comentar sobre isso. Eu estou muito abalada e não quero falar sobre essa situação, evito", limitou-se a dizer.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a senhora foi abordada durante uma caminhada matinal por um homem que apresentou um suposto bilhete de loteria no valor de R$ 2,9 milhões. Um outro rapaz se aproximou deles e o falso ganhador disse que iria fazer a doação do prêmio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.