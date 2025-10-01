   Compartilhe este texto

Gato enfrenta pitbull na rua e protege idosa; vídeo

Por Portal Do Holanda

01/10/2025
Em Nilópolis, no Rio de Janeiro, um gato virou herói ao proteger sua dona de um ataque de cachorro. Neste domingo (28), a aposentada Tereza de Faria Barroso, de 72 anos, estava no portão de casa conversando com amigas quando o pitbull da vizinha escapou e avançou sobre elas.

O felino Madrugada, laranja e adotado há seis anos, não hesitou: colocou-se entre a idosa e o cachorro, arqueou o corpo, mostrou dentes e garras e atacou, assustando o animal e afastando o perigo.

O momento de coragem foi registrado em vídeo, que mostra o gato impedindo que a situação se tornasse grave. Madrugada já é conhecido na vizinhança por ser protetor e estar sempre próximo de Tereza. 

Foto: Reprodução

