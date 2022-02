Fuvest divulga lista de aprovados de vestibular; veja como conferir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta sexta-feira (11) a lista de candidatos aprovados no vestibular de 2022 para a maior universidade da América Latina, a USP (Universidade de São Paulo). Os nomes podem ser conferidos no site da fundação.

Para este ano, a USP oferece 11.147 vagas, das quais 8.211 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas pelo Sisu.

Os resultados dos candidatos que concorrem nas carreiras de treineiro também foram divulgados.

Das vagas da Fuvest, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade ampla concorrência, 2.169 para estudantes de escolas públicas e 1.088 para pretos, pardos e indígenas que estudavam em colégios públicos.

As matrículas, feitas exclusivamente pela internet, vão das 8h da próxima segunda-feira (14) até as 16h da quinta-feira (17). A segunda chamada será divulgada no dia 25 de fevereiro. Ao todo serão três convocações —a última ocorre em 7 de março .

A USP se comunicará com os candidatos aprovados pelo email cadastrado no ato da inscrição.

Na última quinta-feira (10), a Unicamp divulgou a primeira chamada para os aprovados em seu vestibular. Os candidatos podem consultar as listas pela internet. Estão sendo convocados 2.519 candidatos, em 69 opções de cursos.

Os aprovados deverão realizar matrícula das 9h do dia 15 de fevereiro até as 17h do dia 17, também somente pela internet. A segunda chamada da Unicamp será divulgada em 21 de fevereiro.

Na quarta-feira (9), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou que as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 já poderiam ser acessadas pelos candidatos. O anúncio ocorreu, porém, antes que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela prova, finalizasse o carregamento dos dados, frustrando alunos que buscavam suas notas nesta noite.

O resultado seria divulgado nesta sexta-feira, mas Ribeiro anunciou a antecipação em uma rede social. "Um agradecimento especial à gestão e equipe do Inep que, mais uma vez, provaram ter competência, tecnicidade e o empenho para antecipar esse resultado tão aguardado por nossos estudantes", afirmou.