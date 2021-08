Frente fria se afasta, eleva temperatura em SP e causa temporais no litoral; veja previsão

GONÇALVES, MG (FOLHAPRESS) - O afastamento da frente fria rumo ao oceano vai elevar as temperaturas na capital paulista nos próximos dias, mas já tem provocado temporais no litoral do estado.

Neste sábado (14), os paulistanos terão um dia com temperatura máxima na casa dos 24ºC. Será a chance de, com máscara no rosto e mantendo o distanciamento social, desfrutar de uma caminhada nos parques da cidade, por exemplo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura paulistana, o sol aparecerá entre nuvens no sábado, "o que deve favorecer a elevação das temperaturas no decorrer do dia".

Para o Climatempo, o tempo voltará a ficar firme na Grande São Paulo a partir de domingo (15), com máxima prevista de até 27ºC.

Para quem vive no litoral do estado ou está de passagem pela região, vale redobrar a atenção para a ocorrência de temporais, com a presença de fortes rajadas de vento.

Os ventos que sopram do mar continuarão a deixar o tempo instável em parte do litoral de Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo de chuva forte para o litoral dos três estados, cujos acumulados poderão ficar entre 50 mm e 100 mm.

Cidades da região metropolitana de Curitiba, do sudeste do Paraná, do Vale do Itajaí, do Norte de Santa Catarina, do litoral Sul e da Grande São Paulo, além da região metropolitana de Santa Catarina, poderão registrar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

No Norte do país, a chuva também seguirá intensa nos próximos dias. O Inmet mantém alerta para temporais em partes dos estados de Roraima, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão.

No Rio Grande do Sul, a chuva deve ser registrada em grande parte do estado neste próximo final de semana, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

As mínimas vão girar entre 9ºC e 13ºC em território gaúcho --a maior máxima prevista poderá ocorrer no dia 24, quando os termômetros chegarão aos 20ºC.

Em Santa Catarina, a tendência é que o tempo fique firme, com mais dias de sol e temperatura em elevação, apenas entre os dias 17 e 26 deste mês, prevê o Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina).