Fisiculturista é indiciado sob suspeita de violência doméstica após ser solto em investigação de feminicídio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O personal trainer e fisiculturista Valdenir da Silva Almeida foi solto nesta quinta-feira (20) após a Polícia Civil concluir que sua companheira, a também personal trainer Ilinês Silva, 30, tirou a própria vida. Ele havia sido preso no dia 27 de janeiro sob suspeita de feminicídio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Mesmo solto, Valdenir foi indiciado sob suspeita de lesão corporal e de praticar violência psicológica contra Ilinês. Segundo a Polícia Civil, trocas de mensagens e depoimentos indicariam que a mulher sofria agressões ao longo do relacionamento.

A investigação foi conduzida pela 54ª DP (Belford Roxo). De acordo com a corporação, o laudo inicial do Instituto Médico Legal apontava que a morte ocorreu por asfixia mecânica devido à constrição do pescoço, o que levou à suspeita de feminicídio. No entanto, uma perícia complementar realizada no local indicou a possibilidade de suicídio.

A prisão temporária de Valdenir havia sido decretada após imagens de câmeras de segurança registrarem agressões à mulher no corredor do prédio onde moravam. Segundo amigos da vítima, Ilinês tentava sair de casa para romper o relacionamento. Os dois se casaram em julho do ano passado.

O advogado do personal trainer, Clhysthom Thayllon, disse estar satisfeito com a decisão, "pois sempre soube que seu cliente era inocente, e seria comprovado que Valdenir não praticou o crime de feminicídio".

Apesar da conclusão do inquérito, a polícia afirma que Valdenir será responsabilizado por agressões físicas e psicológicas, conforme previsto na Lei Maria da Penha. "A defesa irá esperar a conclusão do juízo para se manifestar nos autos do processo", completou o advogado.