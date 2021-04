Fiscalização encerra festa com 120 pessoas em Jandira, na Grande SP

Os agentes encontraram no local nove máquinas de caça-níqueis, equipamentos proibidos no Brasil desde o início dos anos 2000. Foram detidos três funcionários por infração de medida sanitária preventiva e práticas de jogo de azar, segundo a SSP.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) foram até o local em apoio aos fiscais do Procon e da Vigilância Sanitária.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A força-tarefa de órgãos do governo estadual para combate a baladas irregulares realizadas durante a pandemia flagrou uma festa clandestina com cerca de 120 pessoas na noite desta terça-feira em um bar de Jandira (Grande São Paulo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.