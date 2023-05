Fim de semana em SP tem Petnic e evento de adoção de cães com deficiência

A ação é uma parceria da marca de alimentos Guabi Natural e da ONG Gavaa. Será das 10h às 15h no restaurante Quintal do Vila. O ingresso custa R$ 25 e será revertido para os animais resgatados pela ONG.

No domingo (28), em Campinas, no interior do estado, acontece o Petnic. O evento quer conscientizar sobre a importância da adoção responsável e promover um encontro entre pets adotados.

O candidato a adotante terá que passar por um processo de entrevista com a ONG. Depois, o animal poderá passar por um processo de adaptação no novo lar.

Neste sábado (27), o Mooca Plaza Shopping realiza, das 11h às 16h, evento de adoção de pets com deficiência em parceria com o Projeto Cãodeirante.

