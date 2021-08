Filhote de urso é flagrado em supermercado nos EUA; Confira o vídeo

Na manhã do último sábado (7), compradores de um supermercado de Los Angeles se surpreenderam ao encontrar um ursinho passeando no corredor. Uma imagem compartilhada nas redes sociais mostra este animal na filial Ralphs do Potter Ranch na área de San Fernando Valley.

Depois de farejar vários produtos, sem interagir diretamente com ninguém, o animal saiu correndo pela porta da frente - obviamente com mais medo do que o próprio cliente humano - e se escondeu sob um trailer estacionado em um prédio próximo ao local.

Funcionários do Departamento de Vida Selvagem e Esportes Aquáticos da Califórnia usaram tranquilizantes para impedir que o bebê com mais de 50 quilos se movesse e o transportaram para a Floresta Nacional de Angeles, onde foi solto em segurança.

Assista o vídeo: