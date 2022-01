Feriado do aniversário de São Paulo terá dia mais quente do ano (até agora)

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo, comemorado nesta terça-feira (25), deve ser marcado por bastante calor no provável dia mais quente de 2022 até então. A temperatura deve ficar próxima dos 34 °C.

Até o momento, o dia mais quente na capital foi registrado em 18 de janeiro, quando os termômetros chegaram aos 33,4 °C, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O Climatempo prevê que o feriado pode ter um novo ápice de calor no ano, com mínimas de 20 °C no início da manhã e possibilidade de rápidas pancadas de chuva à tarde e à noite.

Não há previsão de tempestades que possam colocar a cidade em estado de atenção, como aconteceu na última semana, em que o Corpo de Bombeiros do estado registrou 14 chamados de enchentes apenas na capital e na Grande São Paulo e outros 93 para quedas de árvores.

O calor extremo com pancadas de chuva isoladas deve se manter em São Paulo nos próximos dias. Na quarta-feira (26), a máxima pode chegar a uma nova marca para 2022, com previsão de até 35 °C. A temperatura irá apresentar uma mudança significativa apenas no sábado (29), quando uma nova frente fria deve derrubar os termômetros, que não passam de 25 °C no final de semana.