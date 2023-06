Família de Gloria Maria reativa perfil oficial de apresentadora: 'Deixem viver'

Ao verem as publicações, fãs e celebridades publicaram mensagens de saudades e carinho pela personalidade de Gloria. "Você ainda me inspira", comentou uma internauta. "Sempre sábia!", reiterou outra. Dentre os famosos, Angélica e Sabrina Sato aproveitaram para homenagear a jornalista e expressar carinho.

Os seguidores da jornalista Gloria Maria, morta há 4 meses, foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira, 15, com novas postagens no perfil oficial da apresentadora. As publicações carregavam a mesma mensagem, em referência a uma fala sua: "A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso". Dentre as novas fotos estão retratos pessoais e um post replicando o mesmo recado.

