Falha paralisa circulação de trens na linha 11-coral, em São Paulo

Em razão da ocorrência, a CPTM solicitou que passageiros utilizem a linha 3-vermelha do Metrô. Ela também atende as estações afetadas. O trajeto está sendo feito gratuitamente.

A companhia diz ter um trem parado na via desde as 10h50 após mau funcionamento de equipamento responsável por levar energia elétrica da rede aérea para a composição. Equipe de manutenção trabalha para solucionar o problema.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha na linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) paralisou a operação do ramal na manhã deste sábado (3). Segundo relatos, passageiros ficaram presos nos vagões e precisaram caminhar sobre os trilhos entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, na zona leste de São Paulo.

