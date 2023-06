Falha interrompe circulação entre estações na linha 11-Coral da CPTM

Linha 3-Vermelha do Metrô é alternativa para os passageiros. A integração entre trens e metrô atende as duas estações, e o percurso estava sendo feito gratuitamente.

Os trens passaram a circular em mão única no trecho às 13h20. Em nota, a CPTM informou que as equipes de manutenção atuam para normalizar a situação o mais rápido possível e pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros.

A CPTM informou que a interrupção ocorreu por um problema no sistema de energia. A circulação foi interrompida por volta das 10h50 por falha no pantógrafo, equipamento que leva energia da rede aérea para a composição.

