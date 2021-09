Eventos gastronômicos retomam formato presencial em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os próximos meses serão um prato cheio para fã dos festivais de gastronomia. Eventos tradicionais, realizados em formato remoto em 2020 por causa da pandemia, retomam ao menos parte da programação presencial este ano.

É o caso do Fartura, que vai oferecer jantares em restaurantes, mas manteve o restante das atrações no formato remoto. Já o Taste of São Paulo volta com todo o pacote de atrações para a Clube Hípico de Santo Amaro.

Fora da capital, também não faltam opções para unir turismo e boa comida. Em comum, os organizadores prometem rigidez no cumprimento dos protocolos sanitários —alguns só vão permitir a entrada de quem apresentar certificado de vacinação ou teste negativo. Confira:

*

EM SÃO PAULO

Taste of São Paulo

O evento volta ao formato tradicional, com a participação de 22 restaurantes paulistanos, como Fasano, Mocotó, Aizomê e Hot Pork, e a ONG Migraflix, que vai reunir 15 chefs imigrantes ou refugiados. Será possível comprar produtos no Empório Taste, assistir a aulas gratuitas e conhecer novidades sobre bebidas na Adega Taste. Vai exigir certificado de vacinação ou comprovante de teste negativo recente.

www.tasteofsaopaulo.com.br

De 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de outubro. Ingressos de R$ 40 a R$ 60; pratos (entre 100g e 120g) de R$ 20 a R$ 45. Clube Hípico de Santo Amaro (R. Visconde de Taunay, 508, Santo Amaro).

Fartura

Acontece simultaneamente em seis capitais, entre elas São Paulo, onde 15 restaurantes receberão 27 chefs convidados, um de cada estado e do Distrito Federal, para a criação de menus especiais. O restante da programação —aulas, shows musicais e Mercearia Fartura— será online.

www.farturabrasil.com.br

De 22, 23 e 24 de outubro. Em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Belém e Fortaleza.

Mesa São Paulo

O congresso volta ao auditório do Memorial da América Latina, desta vez com o tema “Por um sistema alimentar que regenere Gaia”. O foyer vai abrigar degustações e um empório de produtos artesanais. Aulas e contêineres para venda de pratos paulistas completam a programação.

www.prazeresdamesa.com.br

De 18, 19 e 20 de novembro. Valor dos ingressos em definição. Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda).

São Paulo Oktoberfest

A quarta edição do festival vai acontecer na Vila Alemã, montada para o evento. Shows e apresentações de dança embalam a degustação de petiscos e pratos típicos (R$ 12 a R$ 120), chopes e cervejas artesanais. Quem vestir roupa típica alemã tem desconto na entrada —70 mil pessoas são esperadas. Será exigido certificado de vacinação ou comprovante de teste negativo recente.

www.saopaulooktoberfest.com.br

De 25 de novembro a 12 de dezembro (quinta a domingo). Ingressos a R$ 90(qui. e sex.), R$ 180 (sáb. e dom.). Mesas para dez pessoas de R$ 1.200 a R$ 3.500 (R$ 1.000 revertidos em consumação). Vila Alemã (Av. Doutor Chucri Zaidan, 155, Vila Cordeiro).

OUTRAS CIDADES

Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira ​

Até 31 de outubro (a programação começou em 8 de setembro), bares e restaurantes de Campos do Jordão organizam almoços e jantares em torno dos produtos artesanais da região, de concurso de cerveja a parillada. Um dos eventos será o Cozinha na Cocheira, no dia 17 de outubro —o restaurante Dona Chica e a cervejaria Gard se unem para oferecer um almoço na Fazenda Gravatá, ao som de música ao vivo. Os pratos serão preparados na parrilla, no disco de arado e no fogo de chão (R$ 280 por pessoa, com cerveja inclusa).

www.cervejas.cozinhadamantiqueira.com.br

Até 30 de outubro. Campos do Jordão (SP).

Festival gastronômico de Morro de São Paulo & Boipeba

As duas ilhas da Costa do Dendê são os cenários da primeira edição do festival —34 restaurantes lançarão cardápios exclusivos para almoço e jantar com iguarias da região, como a lambreta, molusco típico dos mangues, e drinques à base de frutas regionais, como umbu e cacau. A programação inclui shows musicais.

www.festivaldemorro.com.br

De 15 a 31 de outubro. Morro de São Paulo e Ilha de Boipeba (BA).

Festival Gastronômico de Paraty

Na terceira edição do evento, cujo tema é Sementes, restaurantes da cidade e arredores vão servir menus temáticos. Pontos turísticos como o mercado de peixe e a antiga cadeia vão abrigar aulas, rodas de conversa, exposições e degustações —já confirmaram presença os chefs Renato Caleffi, apresentador do programa O Alimento Perfeito, do canal Sabor & Arte, e Katia Barbosa, do bar Aconchego Carioca.

www.festivalgastronomicodeparaty.com

De 5 a 7 de novembro. Grátis. Paraty (RJ).