Engenheira é morta a tiros na frente do marido dentro de carro no Pará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma engenheira civil de 33 anos foi morta a tiros no carro em que ela estava com o marido e uma criança na BR-155 em Rio Maria, no sul do Pará. O companheiro e a criança sobreviveram.

Carro foi alvejado por ao menos cinco tiros. Imagens divulgadas pela TV Liberal (afiliada da TV Globo) mostram as marcas dos disparos em diferentes partes do automóvel. Apesar dos disparos e de ter sido atingido, o motorista e marido da vítima, identificada como Tatiany Reichembach Risello, conseguiu dirigir até o centro da cidade para pedir socorro. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (27).

Mulher foi socorrida, mas morreu no hospital. Já o marido dela teve ferimentos leves, passou por atendimento médico e sobreviveu. O estado de saúde dele não foi divulgado. A criança que estava no banco de trás do automóvel não se feriu. Não foi informado o parentesco da criança com a vítima.

Engenheira e o marido já haviam sido presos. Eles têm antecedentes criminais por tráficos de drogas, segundo a polícia. A reportagem apurou que o casal foi preso em março deste ano e teve o habeas corpus aceito pela Justiça do Pará no fim de maio. Atualmente, Tatiany estava com um mandado de prisão em aberto, informou a TV Liberal.

Polícia Civil tenta identificar envolvidos nos crimes. O caso é apurado como homicídio e tentativa de homicídio.