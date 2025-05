Engavetamento atinge 14 veículos no trecho leste do Rodoanel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um engavetamento de 14 veículos, entre carros, caminhões e vans, por volta das 15h40 desta terça-feira (20), bloqueou totalmente a pista no sentido Imigrantes do trecho leste do Rodoanel Mário Covas, na altura do quilômetro 81, em São Bernardo do Campo. As faixas foram liberadas por volta das 19h30.

Apesar do susto, apenas uma pessoa se feriu levemente e foi levada pela ambulância da concessionária SPMar para o Hospital Notre Dame de São Bernardo. Os demais envolvidos foram atendidos na pista.

Segundo o empresário José Almir da Silva, que passava pelo local na hora do acidente, o engavetamento foi provocado por um caminhão desgovernado a cerca de 120 km/h. Ele conta que o caminhão de gás em que estava quase foi atingido. O outro veículo passou raspando por ele e atingiu os carros da frente.

A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária ainda investigarão o acidente.

A SPMar informou que houve um congestionamento de dez quilômetros, a partir do km 91. A primeira faixa foi liberada às 16h11, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. A segunda, às 16h30, e a terceira, às 19h33, após a limpeza da pista, que tinha muito vidro quebrado e peças dos veículos envolvidos.

O trecho leste do rodoanel liga o trecho sul (em Mauá) ao Sistema Ayrton Senna-Dutra (rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra), passando por vários municípios do ABC e da zona leste de São Paulo.

Após o acidente, a pista no sentido Imigrantes ficou fechada e provocou congestionamento de dez quilômetros, segundo a concessionária SPMar Divulgação/SPMar A imagem mostra um acidente de trânsito em uma estrada. Há um caminhão branco parado no meio da pista, com vários carros ao redor, alguns deles danificados. Pessoas estão presentes na cena, algumas observando e outras tirando fotos. O céu está claro e a vegetação é visível ao fundo. ****