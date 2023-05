Em SC, professora morre após ser atropelada por ambulância dos bombeiros

Devido à gravidade do paciente, os médicos solicitaram o encaminhamento a um hospital, pois a vítima apresentava sangramento arterial na cabeça, pele fria e enjoo. A ambulância "deslocou em prioridade, com sinais sonoros e luminosos acionados".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma professora de inglês de 44 anos morreu em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, após ser atropelada nesta segunda-feira (22) por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

