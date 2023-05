Justiça Militar interroga PMs acusados de alterar cena da morte de Kathlen Romeu

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça Militar do Rio de Janeiro interroga, nesta terça-feira (23), os cinco policiais militares acusados de alterar o local em que a designer de interiores Kathlen Romeu foi morta ao ser atingida no tórax por um tiro de fuzil, em junho de 2021. A jovem de 24 anos estava grávida de quatro meses e visitava a avó no Complexo do Lins, na zona norte da cidade.

Os policiais ouvidos nesta tarde são réus por fraude processual. São eles: o capitão da PM Jeanderson Corrêa Sodré, o 3º sargento Rafael Chaves de Oliveira e os cabos Rodrigo Correia de Frias, Cláudio da Silva Scanfela e Marcos da Silva Salviano. Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio em dezembro de 2021 sob suspeita de terem modificado a cena do local em que Kathlen foi morta.

A reportagem não localizou a defesa dos réus.

De acordo com a Promotoria, Chaves, Frias, Scanfela e Salviano mexeram no local do crime, antes da chegada da perícia, e colocaram 12 cartuchos calibre 9 mm usados e um carregador de fuzil com dez munições intactas. A ideia, segundo as investigações, era forjar a cena de que houve confronto no momento em que a jovem foi atingida.

Esses quatro policiais respondem à denúncia de fraude processual e falso testemunho. Já o capitão da PM, Jeanderson Sodré, foi denunciado sob acusação de fraude processual na forma omissiva. Segundo a investigação, ele, como superior hierárquico dos demais agentes, se omitiu ao impedir que a conduta irregular fosse feita.

Os policiais Frias e Salviano também são acusados de terem matado Kathlen, segundo a denúncia do Ministério Público.

Kathlen visitava a avó no Complexo do Lins, de onde havia se mudado há pouco tempo, quando foi atingida por um tiro de fuzil.

Na época, a Polícia Militar alegou que agentes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) teriam reagido a um ataque de criminosos da região, num local conhecido como Beco da 14. A versão, no entanto, foi contestada pelo Ministério Público.

De acordo com a investigação, Frias e Salviano atingiram a jovem ao atirarem contra pessoas que estariam vendendo drogas no Beco da 14. No inquérito, o Ministério Público chamou atenção para o fato de os policiais terem disparado em direção à rua Araújo Leitão, que tem grande movimento de carros e pedestres.

Os agentes faziam patrulhamento de rotina no local e viram homens em uma situação que indicava o tráfico de drogas. Os suspeitos, de acordo com a Promotoria, foram alvos dos disparos sem que percebessem a presença policial, "não havendo qualquer ação que legitimasse a referida agressão".

A audiência desta terça-feira ocorre na sede do Tribunal de Justiça do Rio, no centro da cidade. Do lado de fora da corte, acontece um ato para protestar a favor das condenações dos agentes.