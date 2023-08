Em ato em SP, movimento negro pede obrigatoriedade de câmeras corporais contra violência policial

Outro item da pauta de reivindicações é o reconhecimento dos terreiros como espaços do sagrado e a titulação dos territórios quilombolas no Brasil.

"Que o Supremo Tribunal Federal proíba operações policiais reativas (com caráter de vingança) a assassinato de policiais e operações invasivas e em comunidades sob pretexto do combate ao tráfico de drogas, com base no precedente da ADPF 635 das Favelas e nas proposições da ADPF 973 das Vidas Negras", diz trecho do documento.

Entre as reivindicações apresentadas no documento está um pedido para que o Congresso Nacional torne obrigatória a presença de câmeras corporais em uniformes de agentes de segurança pública e segurança privada, em todos os níveis e em todo o país.

Uma lista com 11 exigências feitas pelos organizadores foi lida e distribuída aos manifestantes: "Já faz tempo que passamos de todos os limites no que diz respeito aos massacres, chacinas e execuções promovidas pelo Estado, pelo crime organizado e pela violência civil generalizada. Basta!", dizia o texto.

