Dupla é presa por estelionato na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas mulheres, uma costureira, de 24 anos, e uma dona de casa, de 37, foram presas em flagrante por estelionato na tarde desta sexta-feira (6) na avenida Ragueb Chohfi, no bairro Iguatemi (zona leste).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Civil foi acionada para atender a uma ocorrência em uma agência bancária. No local, os policiais souberam que a dona de casa havia sacado cerca de R$ 16 mil da conta e que ela estava sendo investigada por fraude pelo próprio banco.

De acordo com a mulher detida, o valor estava relacionado à venda de um terreno para uma aposentada que mora no Mato Grosso do Sul. Questionada sobre o comprovante de compra e venda, ela apresentou o extrato bancário, que de fato constou a transferência.

Entretanto, ao analisar melhor o comprovante, os policiais identificaram que uma quantia de R$ 4.980 na conta da mulher era de uma transação feita por um promotor vítima de estelionato no Rio Grande do Norte.

Ainda de acordo com a polícia, enquanto deixavam o estabelecimento para irem à agência, a costureira chegou. Segundo a dona de casa, a pedido da jovem de 24 anos, havia emprestado a conta para um homem, ainda não identificado, para que ele pudesse usá-la. Em troca, receberia 5% do valor.

A quantia de R$16.009 foi apreendida e entregue ao banco. O caso foi registrado como estelionato pelo 31º DP (Vila Carrão).