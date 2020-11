Carro da CET é roubado na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um veículo da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), órgão responsável pelo controle do trânsito em São Paulo, foi roubada na madrugada desta sexta-feira (6), na avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus (zona leste).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), era por volta de meia-noite quando dois agentes de trânsito foram surpreendidos por dois bandidos armados em um trecho da via e mantidos reféns. Ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos assumiram a direção do carro e dirigiram por alguns minutos até pararem o veículo na rua Nova Marilu, no Jardim Marilu (zona leste), onde todos desceram.

No local, um dos assaltantes vigiava as vítimas enquanto outro pegava objetos de valor. Em seguida, devolveram os celulares dos agentes e fugiram com a caminhonete. A Polícia Militar foi acionada e as vítimas levadas à delegacia.

A CET e a SSP não confirmam se o carro levado pelos bandidos foi encontrado. O caso foi registrado no 49º DP (São Mateus) como roubo qualificado. Diligências estão em andamento para identificação e prisão dos envolvidos no crime.